Mann blåste flammer under slåsskamp i Oslo

Oslo politidistrikt skriver på Twitter at en mann hadde rødsprit i munnen og tente på dette i det han sprutet det mot den andre mannen.

– Det er uvisst om den andre mannen har tatt noen skade fra dette, men han var åpenbart i stand til å ta igjen, skriver politiet.

Politiet meldte om slåsskampen i Urtegata på Grønland i Oslo i 16.30-tiden lørdag ettermiddag.

Politiet har kontroll på den ene av mennene, mens den andre forsvant til fots. Politiet leter etter denne mannen.

Mannen politiet har kontroll på blør fra et sår over øyet og har muligens et brudd i en skulder. Han er kjørt til legevakten.