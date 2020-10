Bergen bistår Hyllestad kommune med å håndtere coronasmittede

Hyllestad kommune er rammet av et større coronautbrudd og har blant annet besluttet å stenge ned skipsverftet New Havyard Ship Technology. 19 av de 21 personene i kommunen som fredag kveld hadde fått påvist coronavirus, jobber ved verftet.

De første smittede er ventet å ankomme Bergen lørdag kveld, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at vi kan bistå Hyllestad kommune i en krevende situasjon. Nå har vi mye ledig kapasitet ved coronahotellet og derfor er det fint å kunne tilby hjelp, sier byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune, Beate Husa (KrF).