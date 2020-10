Trump på sykehus

USAs president Donald Trump ble sendt til et militærsykehus ved midnatt norsk tid etter at han fikk påvist koronasmitte nesten ett døgn tidligere. Han viste tommel opp mens han, iført munnbind, gikk om bord i et helikopter utenfor Det hvite hus.

Trump skal være til observasjon på sykehuset i noen dager, der han skal ivareta sine ordinære arbeidsoppgaver, opplyser Det hvite hus.

Fire smittet etter Trump-arrangement

To senatorer, en universitetsleder og president Donald Trumps tidligere politiske rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at de er koronasmittet.

De fire deltok på et arrangement i Det hvite hus' rosehage forrige lørdag, der Trump presenterte sin kandidat til det ledige vervet som høyesterettsdommer.

135 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.283 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 135 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 257 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Naboer evakuert da hus brant ned i Sarpsborg

Alle som var inne, kom seg ut da det brøt ut brann i et hus i Sarpsborg i natt. Flere naboer måtte evakueres.

Øst 110-sentral meldte om brannen i Bergbyveien klokka 2.20. Huset var overtent, og brannvesenet foretok en kontrollert nedbrenning.

Ventura kjemper i teten på PGA-touren

Kristoffer Ventura ligger på en delt 5.-plass er i PGA-turneringen i golf i Mississippi. Fire slag under par på den andre runden betyr at nordmannen totalt sett er ni slag under par etter halvspilt turnering.

Amerikanske Keegan Bradley gjennomførte runden best av alle på sju slag under par, noe som brakte ham helt i tet – 13 slag under par totalt.