Høie får beredskapskritikk fra opposisjonen

Ordningen med at kommunene kan få utstyr fra det nasjonale lageret opphører fra 1. januar 2021, ifølge VG.

Nå fremmer opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen et forslag om at regjeringen fortsatt skal ha et nasjonalt ansvar for koordinering av innkjøp av smittevernutstyr, slik at sykehus og kommuner har tilstrekkelig utstyr. Forslaget skal stemmes over i Stortinget tirsdag.

– Regjeringen legger opp til et svarteperspill, der kommunene ender opp som taperen, sier Ingvild Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han får meldinger fra kommuner som er bekymret og at han er veldig redd for at andre tjenester i kommunene, som pleie og omsorg, vil bli rammet.

SV: Må fortsette til vaksine kommer

Også SV støtter kritikken mot regjeringen. Partiet mener den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr må fortsette til en koronavaksine er på plass og er tatt i bruk.

Den nasjonale ordningen gir trygghet for befolkningen og sikrer likebehandling på en måte som ikke fungerer like bra på regionalt nivå, mener partiet.

– Det kan ikke være slik at ressursene i hver enkelt kommune er avgjørende for om innbyggere og helsepersonell føler seg trygg på at det fins tilstrekkelig med smittevernutstyr, heter det i en melding sendt fra partiets stortingsgruppe til NTB.

– Lovpålagte oppgaver

Helseminister Bent Høie (H) opplyser til VG at regjeringen endrer ordningen fordi tilgjengeligheten og prisen på smittevernutstyr har blitt mer stabil.

– Da er det også naturlig at både sykehus og kommunene fra nyttår gjenopptar sine lovpålagte oppgaver når det gjelder innkjøp av smittevernutstyr, sier han.

Samtidig understreker han at kommuner og sykehus som ikke får leveranser, kan få hjelp.