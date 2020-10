Regjeringen vil ikke lenger garantere permitterte lærlinger full lønn

Kompensasjonsordningen som sikrer at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent lønn dersom de mister lærlingplassen eller blir permittert, ble vedtatt av Stortinget 3. april.

Regjeringen foreslår nå å avvikle ordningen for nye slike tilfeller fra 1. november i år. Det bekrefter statssekretær Anja Johansen (V) overfor Yrke.

Overfor fagbladet varsler imidlertid SV omkamp om denne delen av krisepakken i Stortinget. Partiets representant i arbeids- og sosialkomiteen, Solfrid Lerbrekk, mener at en slik ordning gjør risikoen for arbeidsgiver mindre og kan bidra til at flere tar inn lærlinger.

SV får støtte av Rødt, som også vil sikre dagens ordning.