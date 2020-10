Mistenkelig gjenstand i Porsgrunn var ufarlig

– Gjenstanden er undersøkt av mannskaper fra bombegruppen. Den betegnes som en ufarlig gjenstand, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter like før klokken 21 fredag kveld.

Politiets oppdragsleder på stedet, Eskil Hagen Olsen, sa til Telemarksavisa at politiet fikk melding om funnet litt over klokka 15 fredag ettermiddag. Etter hvert ble det besluttet å be om bistand fra politiets bombegruppe.

– Noen hadde funnet en gjenstand som var lagt på bakken. Den var av skumgummi og hadde ledninger, sa Olsen fredag ettermiddag.