Vekterstreik får konsekvenser for legevakt og teststasjon i Trondheim

Kommunen har engasjert vektere for å håndtere køen ved teststasjonen på Leangen. Vektere holder også vakt på området både kveld og natt.

– Det vil fortløpende bli vurdert hvorvidt denne teststasjonen kan holdes åpen når streiken trappes opp over helgen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Også foran legevakta får streiken konsekvenser, og det vil ikke lenger være vektere.

Kommunen har på grunn av smittesituasjonen søkt dispensasjon fra streiken, men har fått avslag på dette.

De siste to ukene har en rekke vektere vært ute i streik etter brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel og arbeidstakerorganisasjonen Parat og Norsk Arbeidsmannforbund.

Mandag trappes streiken opp, og ytterligere 341 vektere legger ned arbeidet.

NTNU meldte tidligere torsdag at de har bedt 2.500 studenter ved skolen om å coronateste seg etter at det ble påvist koronasmitte hos to studenter ved skolen.