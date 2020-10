Blandede følelser blant nordmenn for ny smitteapp

Undersøkelsen som er gjennomført av Opinion blant 1.365 nordmenn, viser at 41 prosent av de spurte er positive til den nye smittesporingsappen som regjeringen ønsker å ta i bruk.

Da myndighetene lanserte Smittestopp, sa seks av ti at de ønsket å ta i bruk appen. Dette tallet er atskillig lavere nå, men seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion tror grunnen til den lavere oppslutningen er sammensatt.

– Interessen for den nye appen er lavere enn for tilsvarende målinger av Smittestopp, men tatt i betraktning av at Norge i dag ikke er like koronapreget som i april, og at første app-forsøk strandet, fremstår disse tallene nok oppløftende for appens del, sier Clausen.

40 prosent sier at de ikke vil ta i bruk en ny smittesporingsapp i dag, mens resten svarer at de ikke helt vet hva de vil gjøre.

Fagmiljøer anslo opprinnelig at mellom 50 og 60 prosent av innbyggerne burde bruke Smittestopp-appen for at tiltaket skulle fungere. Det betyr nærmere 2,5 millioner aktive brukere.