Bertheussen til frontalangrep på PSTs etterforskning

Med en sko i hånden viftet Bertheussen fredag foran dommerne og kritiserte nok en gang PST for ensidig og subjektiv etterforskning

– Påtalemyndigheten har argumentert utelukkende om hva som er sannsynlig i mangel av håndfaste bevis. Hvor sannsynlig er det at jeg fredag 8. mars parkerte bilen på det mest synlige stedet på tomta vår hvis jeg hadde tenkt å tenne på, startet Bertheussen.

Hun slo videre tilbake med argument om at hun ikke ville ha valgt kameraet mot bilen og inngangspartiet som det eneste aktive eller at hun åpent skulle gå inn på et kjøpesenter samme dag som bilen brant og kjøpe rødsprit.

Viftet med sko

– Hvor sannsynlig er det så at jeg drikker meg full for å hinke ut, med en stålsplint i venstre fot og en ødelagt høyrehånd, og så tenner jeg på bilen min uten å søle en dråpe på verken klær eller sko, sa Bertheussen og tok fram den samme skoen etterforskningen ikke fant spor på, og holdt den opp slik at dommerne kunne se den.

Utbruddet kom etter at politioverbetjent Snorre Mortensen la fram de tekniske sporene de mener knytter Bertheussen til bilbrannen natt til 10. mars. Dette sjuende punktet i tiltalen mot 55-åringen var hendelsen som utløste siktelsen etter at PST i flere måneder hadde forsøkt å finne ut hvem som sto bak truslene mot Wara og familien.

Den grundige åstedsundersøkelsen satte politiet på tanken om at hendelsen kunne ha blitt utført av en person inne i huset politiet beskyttet, og ikke fra noen på utsiden. Etter hvert som de ulike svarene og rapportene fra undersøkelsene knyttet til brannen kom inn, tok PST ut siktelse mot Bertheussen og gikk til pågripelse tre dager senere.

– Ingen klare bevis

Men det er ingen håndfaste beviser som knytter Bertheussen til brannen eller til truslene som kom i ukene og månedene før. Selv om hendelsene så ut til å ha forbindelse til teaterstykket «Ways of Seeing», mener påtalemyndigheten at det var Bertheussen selv som iscenesatte alt for at det skulle se slik ut.

Og kjeden av indisier begynner å bli lang etter at rettssaken har vart i fire uker. Svært mange opplysninger peker tilsynelatende mot 55-åringen, mens det er få eller ingen som kan kobles mot en annen alternativ gjerningsperson.

– Utspillet fra Bertheussen kom fordi hun vil at retten nå kan begynne å tenke sannsynlighet den andre veien, sier Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, til NTB.

– Det har ikke kommet fram noe særlig nytt i saken her i retten. Det er ikke det klare fellende, avgjørende beviset. PST har lagt fram noe, og så inviterer de hodene våre til å sette sammen et bilde, sier Elden som mener dette bildet er feil.

Ser hull i rute på film

Bilen til Bertheussen ble antent natt til søndag 10. mars 2019. Da brannen oppsto, hadde den ikke vært i bruk siden fredag formiddag. Fredag 8. mars klokka 11.20 ble bilen filmet av skjult kamera som PST hadde satt opp ved boligens postkasse. Kort etter parkerte Bertheussen bilen foran huset, ulåst og tett inntil naboens garasje.

Under sin framleggelse i retten fredag sa politioverbetjent Snorre Mortensen at de litt utydelige bildene tyder på at hullet i ruta var der allerede før bilen ble filmet.

– Jeg mener å se en skygge på bilens høyre bakrute som indikerer at den allerede da var knust. Vi mener da at ruta allerede da var knust før 8. mars 11.20, sa Mortensen i retten.

Da bilen begynte å brenne om natten til søndag 10. mars, var det mest brann og smelteskader inne i bilen like under hullet. Brannen oppsto ved bruk av rødsprit og tennposer.

Etterforskningen av hva Laila Bertheussen foretok seg om dagen før brannen, har avdekket kjøp av rødsprit på en Jernia-butikk på kjøpesenteret CCVest på Lilleaker i Oslo. Tidligere er det blitt kjent at tennposer av samme kvalitet som ble brukt til å få bilen til å brenne, var blitt funnet ved peisen inne i huset.