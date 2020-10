Telia underbyr TV 2 på Premier League

– Interessen for Premier League her til lands er helt enorm, og som Norges største utfordrer skal vi til en hver tid levere markedets beste og mest fleksible TV-produkt til en fornuftig pris, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge i en pressemelding.

Telia (tidligere Get) beholder månedsprisen på 499 kroner etter at andre aktører har kunngjort betydelig prisøkning for tilgang til kanaler som blant annet viser Premier League.

TV 2, som har rettighetene til å vise Premier League i Norge, har satt en minstepris på 519 kroner per måned for Sumo-abonnenter. Canal Digital har varslet at prisen stiger til 699 kroner, mens Altibox har satt prisen på Premier League-pakken til 649, ifølge VG.