Vollvik har fått tilbake noen munnbind

Det var tirsdag at seriegründeren fikk tilbake munnbind i originalemballasje og hovedsakelig av to typer, skriver Bergens Tidende.

– Vi har nå gått gjennom beslaget og fått bedre oversikt, og ser at disse munnbindene er uten betydning for straffesaken. Vi utelukker ikke at det kan bli kvittert ut ytterligere beslag, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt.

Hun vil ikke tallfeste hvor mange munnbind det dreier seg om, men det skal fortsatt være et betydelig antall i politiets beslag. Statens legemiddelverk har bistått med å vurdere de beslaglagte munnbindene, og noen av dem oppfyller kravene i regelverket og kan selges.

– Andre er medisinske munnbind i originalpakning som mangler bruksanvisning og merking på norsk. Dette må rettes før munnbindene kan selges, og vi følger nå opp Vollviks selskaper, sier lagleder for medisinsk utstyr, Petter Alexander Strømme, i Statens legemiddelverk.

Idar Vollvik ble 1. september pågrepet og siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet i Bergen gjennomførte så razziaer ved flere lokaler som tilhører ham og hans firma Vovi. Politiet mener han har importert ikke-medisinske munnbind og merket dem om for at de skal framstå som medisinske.