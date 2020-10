Trump i karantene

President Donald Trump og førstedame Melania Trump setter seg i karantene mens de venter på koronatestresultat.

Det gjør de fordi Trumps nære rådgiver Hope Hicks testet positivt for koronavirus i går, dagen etter at hun var sammen med Trump til et valgmøte i Minnesota. Hicks var også med Trump til presidentdebatten tirsdag.

122 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.148 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 122 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 234 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

EU-landene enige om sanksjoner

EU-landene er enige om å innføre sanksjoner mot Hviterussland etter at Kypros droppet sin motstand. Det betyr at EU i dag starter den skriftlige prosedyren for å innføre sanksjonene, sa EU-president Charles Michel etter at EU-toppmøtet var ferdig i natt.

Rundt 40 navn står på listen over personer som kommer til å bli omfattet av sanksjonene, men president Aleksandr Lukasjenko er ikke blant dem.

Folk kunne komme inn som andre personer i ID-porten

En feil under planlagt arbeid gjorde at noen brukere som logget seg på offentlige tjenester via ID-porten, kom inn som andre personer.

Overfor VG bekrefter pressekontakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet at det oppsto en feil sent i går kveld. Dette skjedde under arbeid på en server i tidsrommet mellom klokken 22.01 og 23.11.

Frp-utvalg vil la privatpersoner ta ansvar for flyktninger

Et Frp-utvalg leder av Sylvi Listhaug vil at private skal ta over mye av ansvaret for flyktninger som kommer til Norge, som å skaffe bolig og bidra økonomisk.

Overfor VG trekker Frp-nestlederen fram at hun vet at mange nordmenn engasjerer seg for flyktninger og asylsøkere, og hun vil bruke dette engasjementet ved at de melder seg til å «stille opp og ta ansvar». De skal forplikte seg for fem år.