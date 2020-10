Regjeringen vil øke bøtene for mobilbruk i bil

Det kommer fram i et forslag som nå er sendt på høring.

I høringsnotatet skriver Samferdselsdepartementet at forslaget kommer fordi de vil motvirke tasting og fokusering på mobiltelefon under kjøring, og fordi de vil opprettholde effekten av bøtene.

I notatet kommer det fram at det i fjor ble skrevet ut 16.325 forenklede forelegg for ulovlig mobilbruk under kjøring.

Justisdepartementet har beregnet at en økning i bøtene fra 1.700 til 5.000 kroner vil gi en økt inntekt for staten på 50 millioner kroner. I det beløpet har de lagt til grunn at det vil bli skrevet ut 15.000 bøter i året.