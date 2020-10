Mann tiltalt for å ha krasjet i porten til Tom Hagen i kokainrus

Det var i 17-tiden 18. juli i sommer at hendelsen skjedde.

– I beruset tilstand kjørte han en Audi personbil i høy hastighet i tettbebygd strøk og tidvis over i motgående kjørefelt i forsøk på å unndra seg politikontroll. Kjøringen medførte fare for alvorlig personskade og materielle skader idet flere førere måtte manøvrere unna, heter det i tiltalen.

Det var Romerikes Blad som først omtalte tiltalen.

Under kjøringen med en uregistrert Audi krasjet han ifølge tiltalen blant annet inn i en port, portstolpe og en garasjeport på drapssiktede Tom Hagens hus i Sloraveien 4 i Lørenskog. På dette tidspunktet var boligen fremdeles sperret av politiet i forbindelse med at de gjorde kriminaltekniske undersøkelser under etterforskningen av drapet på Anne Elisabeth Hagen.

Mannen skal ha vært ruset på en blanding av kokain og cannabis mens han kjørte bilen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort.

Saken skal opp i Nedre Romerike tingrett 5. oktober.