51-åring dømt til 12 års fengsel for voldtekt av flere jenter

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett er 51-åringen dømt på alle punktene i tiltalen

Det var NRK som først omtalte dommen.

Mannen er blant annet dømt for en rekke voldtekter og overgrep mot en jente fra Sunnfjord som var mellom 11 og 16 år i perioden overgrepene foregikk.

Han er også dømt for overgrep og voldtekter mot fire andre jenter i alderen 10 til 19 år i løpet av årene mellom 2004 og 2018.

Saken ble rullet opp etter at den ene av jentene anmeldte mannen sommeren 2018. Noen måneder senere ble han pågrepet, og han har sittet i varetekt siden den gang.

Da rettssaken startet i tingretten i Førde 7. september erkjente mannen seg ikke skyldig.

I retten hevdet mannen at han ikke visste og forsto at jenta fra Sunnfjord var mindreårig da de møttes. De skal ha møttes på en nettside med 18-årsgrense, og senere flere steder i Sogn og Fjordane. Retten mener at mannen burde ha funnet ut at hun var mindreårig.

Retten mener at overgrepene mot Sunnfjord-jenta alene kvalifiserer til fengsel i åtte år, og at han sammen med de andre tilfellene skal dømmes til 12 års fengsel.

Han må også betale en samlet erstatning til ofrene på over to millioner kroner.