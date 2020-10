Mange er bekymret for våre eldre

– Det er grunn til bekymring når så mange oppgir at de er urolige for eldre i sin familie. Vi frykter at de som ikke har noen nære pårørende i det hele tatt, ikke får sine behov møtt, og at de heller ikke får sagt ifra om dette, sier Annelise Flor, seniorrådgiver i Røde Kors.

I en undersøkelse har 55 prosent svart at de er urolige for at de eldre i familien er blitt mer ensomme som følge av coronasituasjonen. Bekymringen har økt siden juni, da en tilsvarende undersøkelse ble gjort.

– Alle har et grunnleggende behov for sosial kontakt med andre mennesker. Eldre som ikke kommer seg ut, og som blir mer passive som følge av pandemien, risikerer å raskere få dårligere fysisk og psykisk helse, sier Flor.