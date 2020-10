Solberg går mot Høyre-flertallet: Vil ikke fjerne hele formuesskatten

Høyres landsmøte vedtok tidligere i høst å fjerne hele formuesskatten. Det opprinnelige forslaget om å fjerne formuesskatten for arbeidende kapital ble trumfet av et forslag fra Vestland Høyre.

Dette lar seg imidlertid ikke gjennomføre, slår statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fast overfor Aftenposten. TV 2 melder at sentralstyret i partiet tirsdag kveld vedtok å se bort fra landsmøtevedtaket.

– Det er programbehandlingen som er helhetlig, som veier ting opp mot hverandre og som bidrar til å prioritere. Derfor synes jeg det er viktig at jeg er ærlig og sier: Vi kommer ikke i den neste perioden, og sannsynligvis heller ikke i perioden etter, til å fjerne hele formuesskatten. Det er mitt klare budskap, sier Solberg til Aftenposten.

Varslet i intern epost

Solberg avviser at hun med denne uttalelsen opphever et lovlig fattet Høyre-vedtak.

– Nei, jeg opplever at det jeg sier nå er i tråd med veldig mye av det som er grunnlaget i Høyre for hvorfor vi har et fokus på formuesskatten. Det er arbeidende kapital og næringslivet.

TV 2 har fått tilgang til en epost sendt ut fra Solberg til partiets landsmøtedelegater. Der forklarer partilederen hvorfor hun og sentralstyret går imot vedtaket fra årsmøtet, et vedtak de selv stemte imot.

– Det er viktig at vi er ærlige og realistiske på løfter og mål. Det bidrar til troverdighet for alle politiske løfter. Vi har også begrensninger på skatt. På sikt har vi fortsatt som mål å redusere formuesskatten, skriver Solberg ifølge TV 2 i eposten.

Unge Høyre reagerer

Amalie Gunnufsen, som er innstilt som ny Unge Høyre-leder, mener det er en merkelig beskjed Solberg kommer med.

– Det er litt rart at partiledelsen føler for å nedtone det som har vært Høyres politikk i årevis. Det er stor oppslutning i Høyre om at norske bedriftseiere ikke skal tape mot utenlandske eiere, sier Gunnufsen til TV 2.

Vedtaket fra Høyres landsmøte i september vekket sterke reaksjoner i opposisjonen.

– Det er ekstremt uansvarlig nå å gå til valg på å senke skattene for de aller rikeste, sa stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) til NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at formuesskatten totalt utgjorde nærmere 15 milliarder kroner i 2018.