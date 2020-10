Statnett tapte i retten – må betale eiendomsskatt

Statnett mente grunneierne må betale eiendomsskatt. Men de tre kommunene Sauda og Suldal i Rogaland og Ås i Viken saksøkte det statlige foretaket som har ansvar for strømnettet i Norge. Onsdag ga Oslo tingrett kommunene medhold, skriver Nationen.

Flere kommuner har innført eiendomsskatt, som utløses når grunnen bygges ut, for eksempel med kraftlinjer. Retten påpeker at det er statens anlegg på tomten som utløser eiendomsskatten, og at det dermed er Statnett som er «den skattemessige eier» av grunnen under kraftlinjene.

Ordfører Asbjørn Birkeland i Sauda mener det ville bli vanskelig å få aksept for bygging av nye kraftlinjer dersom Statnett fikk medhold.

– Da ville ikke grunneieren bare miste råderett over eiendommen, men ville måtte betale eiendomsskatt i tillegg, sier han til avisen.

Landssammenslutningen for Vasskraftkommuner (LVK), som har vært partshjelper for de tre kommunene, påpeker at saken i utgangspunktet berører alle kommuner med kraftledninger.

– Jeg synes det er uheldig at et statsforetak velger å saksøke kommunene for å få endringer i eiendomsskatten, sier LVKs leder Torfinn Opheim i en epost til NTB.

Statnett har en måned på seg til å avgjøre om de vil anke saken.

– Vi har akkurat mottatt dommen og vil bruke tid på å sette oss inn i den, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal til NTB.