Tromsøpolitiet trekker vitneetterlysning – viste seg å være mindreårige

I en pressemelding onsdag kveld understreker politiet at de nå ikke etterlyser vitner etter at en vekter i 20-årene ble knivstukket i Tromsdalen i forrige uke.

De to personene politiet fattet interesse for etter å ha gjennomgått videoopptak, viste seg å være mindreårige. Politiet har derfor slettet videoene fra alle sine kanaler. Det er ikke kjent om de to har noe med saken å gjøre i det hele tatt.

– Det er snakk om to mindreårige gutter. Hvorvidt de har opplysninger i saken er for tidlig å si nå i kveld, vi vil først gjennomføre formelle avhør i morgen, sier leder for etterforskningsseksjonen Lene Fabek ved Tromsø politistasjon.

Vekteren fra Securitas ble knivstukket på Tromsøbrua rundt klokken 5 tirsdag morgen i forrige uke. Han kontaktet selv politiet om hendelsen og er blitt avhørt av politiet etter at han ble operert på sykehus.

– Han forteller at han var på vei over brua mot Tromsø da knivstikkingen skjer. Han springer ned tilbake samme veien han kom og til Skjernes-kiosken, der han får ringt oss. De to gjerningspersonene løper etter ham mot Tromsdalen, forteller Fabek til Nordlys.