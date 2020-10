Person funnet omkommet etter større brann i næringsbygg i Moelv

Vedkommende er ikke identifisert opplyser politiet til TV 2.

Politiet fikk melding om brannen ved 7-tiden onsdag morgen. Da brant omtrent 200 meter av takets lengde.

Ved 10-tiden opplyste politiet at det hadde kommet informasjon om at det skal ha vært utført arbeid på taket av bygget i dag tidlig, og senere bekreftet de at en person hadde omkommet i brannen.

– Personen er flyttet ut fra branntomta nå, og skal identifiseres. Vi har ingen opplysninger om vedkommende per nå, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til Ringsaker Blad onsdag ettermiddag.

Pårørende blir tatt hånd om, og det er opprettet kriseteam.

Bygget som brant, har blitt brukt til lagring av bobiler og båter, og det er blitt jobbet med å redde disse.

Da det tok til å brenne rykket brannvesenet ut med alle tilgjengelige mannskaper fra hele Hedmarken, samt fra Gjøvik. Rundt 30 brannmannskaper deltok i slokkearbeidet, ifølge Hamar Arbeiderblad.