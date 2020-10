Møte hos Riksmekleren for partene i busskonflikten

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har invitert arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i busskonflikten til møte hos ham klokka 12. Møtet blir den første kontakten mellom partene siden det ble brudd i meklingen søndag 20. september. Nå er over 8.000 bussjåfører tatt ut i streik, og busstilbudet i hele landet er rammet av streiken.

Tidligere Audi-sjef i retten

Rettssak starter mot Audis tidligere toppsjef Rupert Stadler, som er tiltalt for den såkalte «dieselgate». Tiltalen er tatt ut i forbindelse med at over 430.000 biler av merkene Volkswagen, Audi og Porsche ble bygd med utstyr som skulle lure myndighetenes utslippstester.

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen

Klokka 12 holder også statsminister Erna Solberg (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Q. Raja (V) pressekonferanse om koronasituasjonen.

Riksrevisjonen med ny rapport om barn i barnevernsinstitusjoner

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige barnevernsmyndigheter sikrer barns beste i barnevernsinstitusjoner. Klokka 12 legger de fram resultatet av undersøkelsen.

Casper Ruud i 2. runde av Roland-Garros



Casper Ruud møter amerikanske Tommy Paul i Grand Slam-turneringen Roland-Garros. I mandagens 1. runde-kamp ble det enkle 6-1, 6–3 og 6–1 over japaneren Yuichi Sugita, men mot 23-åringen fra New Jersey kan det bli tøffere. Paul er rangert som nummer 58 i verden. Han vant også sin førsterundekamp i tre strake sett.

15 år siden Jyllands-Posten trykket Muhammed-karikaturene

30. september 2005 publiserte Jyllands-Posten tolv karikaturtegninger av muslimenes profet Muhammed. Det førte til voldelige protester i muslimske land, drapstrusler og en opphetet debatt om ytringsfrihet versus det mange muslimer opplevde som en grov krenkelse.