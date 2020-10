Bakke-Jensen vil ikke si hvem som ba ham søke jobb

Til Klassekampen sier den nåværende forsvarsministeren at det var rekrutteringsbyrået Amrop Delphi som tok den formelle kontakten – og at «det er ikke så nøye» hvem som tok kontakt.

På direkte spørsmål om det var andre som kontaktet ham før rekrutteringsbyrået, svarer han slik:

– Jeg vil ikke si hvem som spurte først. Det var byrået som tok den formelle kontakten.

Avklarte med statsministeren

Bakke-Jensen opplyser at han – da forespørselen kom – avklarte med statsminister Erna Solberg (H) at det var i orden at han søkte.

– Fiskeriministeren ble varslet da jeg søkte, og da tok han sine vurderinger og erklærte seg inhabil i saken, forteller Frank Bakke-Jensen.

Bakgrunnen for inhabiliteten til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er at han kjenner Bakke-Jensens kone. Overfor Klassekampen avviser Bakke-Jensen avviser på noe tidspunkt å ha hatt direkte kontakt med fiskeriministeren om saken.

Departementet beklager feil

Fiskeribladet skriver at Nærings- og fiskeridepartementet til dem har opplyst at Bakke-Jensen sto på en søkerliste i juni, men at det ikke stemmer. Dette beklager departementet.

– Dette er en tilfeldig feil, som vi beklager, sier kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen.

– Frank Bakke-Jensen var imidlertid unntatt offentlighet på den offentlige søkerlisten, sammen med en søker til, så hans navn ville uansett ikke blitt kjent ved at noen ba om innsyn i listen på dette tidspunktet, legger hun til.

Søkte etter utvidet frist

Fristen for å søke jobben som fiskeridirektør gikk opprinnelig ut 10. mai i år, men ble forlenget til 2. juni.

Til Klassekampen forteller Frank Bakke-Jensen at han i begynnelsen av juni ble spurt om han ble spurt om han kunne være interessert. Han søkte jobben 17. juni.

21. september ble det klart at Bakke-Jensen får jobben. Han er imidlertid innvalgt på Stortinget og kan ikke begynne før perioden er over om litt under ett år.