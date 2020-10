KrF-topp tror ikke nytt parti vil svekke dem

Overfor Fædrelandsvennen peker parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan på at det nystiftede partiet ikke bare består tidligere KrF-ere, men også folk med tidligere engasjement i både Ap og MDG.

Han skulle gjerne hatt med dem som stiftet det nye partiet, i KrF, men opplever at mange av sakene de arbeider for, allerede er i KrFs program.

– KrF er i dag et kristendemokratisk sentrumsparti og har vist gjennom sin regjeringsdeltakelse at vi har tatt regjeringen mer mot sentrum. Jeg frykter ikke at dette nye partiet vil svekke KrF, skriver Grøvan til Fædrelandsvennen.