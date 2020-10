Streik rammer Johan Sverdrup-plattformen

Ifølge Lederne stenges nå Johan Sverdrup-plattformen ned, mens arbeidergiversiden i Norsk olje og gass (NOG) opplyser at man «risikerer å måtte stenge ned».

– Streiken kommer fordi vi ikke ser vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne i en kommentar.

Lederne krevde ifølge forbundslederen tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen, sier Ingvartsen.

12 prosent av produksjonen

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, her under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Meklingsfristen for sokkelavtalene gikk ut ved midnatt, men forhandlingene fortsatte på overtid. Rett før klokka 6 meldte Lederne at det blir streik.

Johan Sverdrup er Norges mestproduserende oljefelt. Totalt vil dette kunne bety et daglig bortfall på rundt 470.000 fat olje, noe som tilsvarer nær 12 prosent av totalproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, ifølge NOG.

– Vi er inne i et år hvor vi er rammet av en global pandemi og der både næringen og fellesskapet tynges økonomisk. Frontfagsoppgjøret tidligere i høst pekte klart i retning av moderasjon. Likevel velger Lederne å gå ut i streik fordi de krever høyere lønn enn alle andre, sier forhandlingsleder Jan Hodneland.

Enighet for de to andre

For Industri Energi ble det enighet, opplyser forbundet.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

De offshoreansatte får et samlet lønnstillegg på 4.700 kroner. Boring og forpleining får dessuten med et etterslepstillegg på 8.946 kroner, opplyser forbundet.

Også Safe kom til enighet, og de aktuelle beløpene er de samme som for Industri Energi.

– Resultatet er moderat, og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene, opplyser forbundet.