Høie: Uakseptabelt med trusler mot ansatte i helsemyndighetene

– Det er selvfølgelig helt uakseptabelt å true offentlige tjenestemenn fordi de gjør en viktig jobb på vegne av oss alle sammen. Jeg er glad for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger opp den type trusler på en kontant måte og anmelder dette til politiet. Det er selvfølgelig ikke noe som noen skal utsettes for, sier helseministeren til Dagbladet.

Folkehelseinstituttet har tidligere opplyst at de har anmeldt to trusler mot deres ansatte til politiet. Også Helsedirektoratet har mottatt trusler mot sine ansatte. Flere av situasjonene er knyttet til coronasituasjonen og myndighetenes håndtering.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at han selv har opplevd truende bemerkninger, men at trusselnivået ikke har vært høyt hos dem.

– Vi har hatt dialog med politiet om noen av disse truslene, sier Guldvog.