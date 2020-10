To ansatte ved intensivavdelingen på Ahus coronasmittet

– De to har ikke jobbet sammen, og de har ikke jobbet med covid-19-pasienter. Det er derfor naturlig å tro at de er smittet et annet sted enn på sykehuset, bekrefter pressesjef Geir Boye Lindhjem ved Ahus til avisa.

Avdelingen består av rundt 130 ansatte. Alle unntatt to av de øvrige ansatte i avdelingen har blitt testet, og samtlige har testet negativt.

Ifølge Boye Lindhjem har ikke smitten påvirket avdelingen i det hele tatt.