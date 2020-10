Samsvar mellom skriftprøver i Bertheussen-saken

På den tolvte dagen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fikk retten høre om de nitide analysene som er foretatt av skriften på trusselbrev, konvolutter, husvegg og bil.

– Resultatene taler sterkt for at den omstridte skriften i beslaget er utført av tiltalte, sa seniorrådgiver Trond Jacobsen i Kripos om et av trusselbrevene i saken.

Brevet ble funnet i postkassen til tiltalte og hennes samboer Tor Mikkel Wara om morgenen lørdag 2. mars i fjor. I brevet står det: «Jævela rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

På en skala fra +3 til -3, der 0 indikerer at det ikke kan trekkes noen konklusjon om samsvar eller ei, sa skrifteksperten at brevet ble gradert til +2.

– Du vil aldri forvente å finne en full overensstemmelse. Veldig mange overensstemmelse må til for at man i et slikt tilfelle skulle konkludere med +3, sa han.

Av de sju beslagene som er gransket for skrift, var det også noen som ble gradert til +1, som indikerer en viss grad av overensstemmelse.

Når det gjaldt «rasisit», som var skrevet på husveggen, lot det seg ikke gjøre å konkludere noe om samsvar. Analytikerne mener også at en av de undersøkte konvoluttene sendt til tiltaltes forsvarer John Christian Elden, til en viss grad taler for at den ikke er skrevet av Bertheussen.

Tiltalte har avgitt flere skriftprøver for politiet som er sammenlignet med det beslaglagte materialet.