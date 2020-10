NHO-rapport om krisen: Bedre enn fryktet – men grunn til bekymring

– Jeg må bare innrømme – og det har ligget i kortene en stund – ting har ikke gått så ille som vi trodde, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum da han la fram Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) siste økonomiske kvartalsrapport tirsdag.

Jevnt over viser rapporten at norsk økonomi har klart seg bedre gjennom coronakrisen enn de dystre spådommene som ble lagt fram i vår.

«Da så vi for oss et fall i handelspartnernes BNP på 7,5 prosent i år, og et fall i Fastlands-BNP på 6,5 prosent. Nå regner vi med fall på henholdsvis 7 prosent og 4,2 prosent», heter det i rapporten.

Kraftig fall

NHOs sjeføkonom understreker likevel at tilbakeslaget i norsk økonomi fortsatt er det største siden krigen.

– Vi har aldri sett på maken, sier Dørum.

Fastlands-BNP falt med 11 prosent fra februar til april, og steg så 7 prosent fra april til juli.

– Det er fortsatt et større fall i BNP i løpet av noen måneder enn det samlede fallet under krisen på slutten av åttitallet etter jappetiden.

Har gått til oppsigelser

Og selv om det nå har gått bedre enn eksperter som Dørum ventet, er den økonomiske smellen fra coronaviruset langt ifra over. Faktisk er medlemsbedriftene i NHO en smule mer negative i september enn de var i august.

– En økende andel svarer at de har gått til oppsigelser. Tross dette, er andelen som planlegger oppsigelser, nokså stabilt høy, tett på en femdel av dem som svarer, viser NHOs medlemsundersøkelse, som danner deler av tallgrunnlaget for rapporten.

Spesielt er utsiktene innen næringer som overnatting, servering, transport, fortsatt betydelig berørt av smitteverntiltakene og vil derfor trolig redusere sysselsettingen ytterligere fremover, skriver NHO.

Forverring

Samlet venter 18 prosent av 3.014 spurte bedriftsledere en forverring av markedssituasjonen de neste seks til tolv månedene.

Det er det nest laveste tallet siden målingen startet i 2009, bare slått av 2. kvartal i år, da store deler av Norge ble stengt ned. Da svarte samlet 26 prosent at de ventet en forverring, skriver VG.

– Vi opplever dessverre at det har fått feste seg et inntrykk av at krisen er på vei over. Selv om frisører og andre som på kort sikt mistet jobben en tid i vår, er tilbake på jobb, så er viktige markeder fortsatt helt nede. Vi frykter at tusenvis av jobber vil forsvinne det kommende året og ikke komme tilbake, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Et klart flertall av medlemsbedriftene svarer at de vil redusere sine investeringer framover.

Preger samfunnet

I rapporten påpekes det at relativt inngripende smittevernrestriksjoner vil prege samfunnet fram til det foreligger en coronavaksine.

– Restriksjonene vil bidra til å begrense innhentingspotensialet for flere tjenestegrupper, som reiseliv, transport og kultur. Varekonsumet er allerede høyt, og det er derfor rimelig å anta at økningen vil avta til mer moderate nivåer ut året, står det i rapporten.

NHO tror at veksten i konsumet gradvis vil avta gjennom høsten, og forbli moderat i første halvår 2021.

Det forventes også at boligprisveksten vil holde seg «moderat» framover:

«Takket være sterk prisvekst de siste månedene ser boligprisene ut til å øke med i overkant av 3 prosent i år. Et positivt overheng inn i 2021 vil bidra til å trekke opp årsveksten neste år, og selv med et forsiktig månedsforløp vil boligprisveksten neste år kunne komme opp i 3,5 prosent.»