Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fortsetter

Rettssaken mot Laila Anita Berteussen går inn i sin fjerde uke. I retten tirsdag vil en skriftgransker fra Kripos og en privat skriftgransker engasjert av Bertheussens forsvarer legge fram sine funn og konklusjoner om hvem som kan ha skrevet trusselbrevene som er omtalt i saken.

NHO legger fram kvartalsrapport

Sjeføkonom Øystein Dørum presenterer NHOs kvartalsrapport med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Byrådet i Bergen holder koronapressekonferanse

Bergen kommune varsler mulige endringer i koronatiltakene som ble innført 8. september, og byrådet informerer klokka 14 om status for koronasituasjonen i området.

Trump og Biden møtes til debatt i Ohio

USAs president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden møtes til første debatt i valgkampen fra klokka 3 natt til onsdag norsk tid.

Molde møter ungarske Ferencváros

Molde må vinne eller spille uavgjort med store sifre for å ta seg videre til gruppespillet i 4. kvalifiseringsrunde i Mesterligaen for menn. Tirsdag møter de ungarske Ferencváros i returoppgjør i Budapest. Den første kampen mellom de to lagene endte 3-3.