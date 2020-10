90 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 13.787 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 90 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 161 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Titusener på flukt fra branner i Californias vindistrikter

Titusener av mennesker var mandag på flukt fra branner som herjer i vindistriktene i Napa og Sonoma i California.

Under en oransje himmel ble vingårder og bygninger tatt av flammene som sprer seg farlig fort over 4.500 hektar. Brannene er overhodet ikke under kontroll, ifølge statens brannvesen Cal Fire.

Demokratene gjør nytt forsøk på krisepakke i Kongressen

Demokratene gjør et nytt forsøk på å få gjennom en krisepakke for å hjelpe millioner av amerikanere som er rammet av koronapandemien.

Demokratenes nye krisepakke er på 2.200 milliarder dollar etter at de kuttet 1.000 milliarder fra sitt opprinnelige forslag for å prøve å komme Republikanerne i møte.

Kontroll på Equinor-brann

Etter rundt åtte timer kunne brannvesenet slå fast at brannen i Equinors produksjonsanlegg for gass på Melkøya utenfor Hammerfest var slukket rett før midnatt.

– Det har vært røykdykkere inne på området som brannen har vært, og det er ikke åpne flammer, forteller operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt.

Tidligere advokat sier Trump frykter fengsel

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen sier Trump er vettskremt for at han blir den første presidenten som må i fengsel når han er ute av Det hvite hus.

Cohen, som selv nylig ble løslatt fra fengsel for å fortsette soningen hjemme, sier at New York Times-avsløringen av Trumps selvangivelser gir ham rett i påstanden om at presidenten har begått en rekke typer bedrageri i løpet av sin karriere.

Tampa Bay Lightning vant Stanley Cup

Det måtte seks kamper til, men med 2-0-seier over Dallas Stars mandag er Tampa Bay Lightning årets Stanley Cup-mestere i ishockey.

Med 4–2 i kamper i fordel Lightning spilles ikke den sjuende finalekampen. Brayden Point og Blake Coleman sto for målene.