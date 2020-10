Arbeidsulykke i Kvinesdal – bil fikk steinmasser over seg

Mannen var fastklemt i bilen, men ble frigjort. Skadeomfanget er ukjent.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 17.26 mandag ettermiddag, som har skjedd i området hvor det foregår vindkraftutbygging ved Buheii i Kvinesdal.

Politiet opplyser at ulykken er en arbeidsulykke, og at steinmassene har kommet over bilen i forbindelse med sprengningsarbeid.

Arbeidstilsynet er varslet, og politiet tar avhør på stedet.