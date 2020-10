Fotballdommer erkjenner skyld i seksuelle overgrep

Mannen i slutten av 20-årene erkjente skyld etter ti av tiltalens tolv poster og bekreftet blant annet at han hadde forgrepet seg seksuelt mot to gutter under 16 år og utvist seksuelt krenkende atferd overfor ytterligere tre unge gutter, ifølge Bergens Tidende.

Han svarte bekreftende på spørsmål om han hadde misbrukt sin stilling som overordnet dommer. Ifølge tiltalen ga han to av de fornærmede kamper og misbrukte dem seksuelt. Han skal dessuten ifølge Bergensavisen ha anbefalt å rangere en av de fornærmede opp på et høyere dommernivå.

Tiltalt 27 fornærmede

Allerede i august 2018 var han i møte med Norges Fotballforbund etter bekymringsmeldinger om hans kontakt med yngre dommere. Det kom nye varslinger mot ham, og 8. juli 2019 ble han pågrepet av politiet.

Det er 27 gutter som har status som fornærmede i saken, som startet i Bergen tingrett mandag.

I tillegg til seksuell omgang og seksuelt krenkende atferd, innrømmet han å ha sendt seksualiserte bilder av seg selv til tolv gutter under 16 år i perioden fra 2011 til 2019, samt å ha fått 24 gutter til å sende tilsvarende bilder og filmer av seg selv i samme periode.

Nøt stor tillit

Mannen gjorde ifølge BA en karriere i å dømme både håndball og fotballkamper. Han nøt stor tillit og fikk som overordnet dommer ansvar for å tildele kamper. Han fungerte samtidig som instruktør og kursholder og hadde en deltidsstilling i NFF Hordaland.

Den innledende forklaringen for retten handlet om hans oppgaver som fotballdommer og håndballdommer og som administrator.

Han hadde i løpet av formiddagen mandag i forklaringen ikke kommet inn på forholdene i tiltalen.