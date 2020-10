Trolig ikke noe kriminelt bak dødsfall på Lena

Det var søndag formiddag at kvinnen ble funnet livløs i elven.

Mandag opplyser Innlandet politidistrikt at den døde er en kvinne i 50-årene fra Østre Toten.

Forholdet etterforskes rutinemessig som et mistenkelig dødsfall, men ifølge politiadvokat Marte Johansen er det foreløpig ikke grunnlag for å anta at det har skjedd noe kriminelt.

– Politiet utfører nå flere vitneavhør samtidig som endelig obduksjonsrapport er ventet i løpet av få dager. Når dette er på plass, vil videre etterforskningsskritt bli avgjort, opplyser Johansen i en pressemelding.