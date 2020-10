KrF vil samle valg og la 16-åringer stemme lokalt

I forslaget til nytt partiprogram foreslår en enstemmig komité kort og godt at:

* Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg samles og avholdes hvert fjerde år.

* Det innføres samtidig stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg.

Hvis KrFs landsmøte til våren går inn for å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg, endrer partiet holdning i dette spørsmålet.

Styrket demokrati

I dag holdes stortingsvalg atskilt fra kommune- og fylkestingsvalg. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021, mens forrige lokalvalg ble holdt i fjor høst. Både nasjonale og lokale valg holdes hvert fjerde år.

KrF-nestleder og statssekretær Ingelin Noresjø i programkomiteen trekker fram mer forutsigbar politisk styring, lavere kostnader og bedre valgdeltakelse når hun argumenterer for å samle valgene.

– Vi tenker det gir bedre demokratiske prosesser. Kommune- og fylkestingsvalg har blitt en temperaturmåler for nasjonale prosesser og i mindre grad en målbærer av lokale saker og interesser, sier hun til NTB.

Med valg tett på hverandre annethvert år kan partiene i regjering og på Stortinget dessuten bli «fristet til å la valgstrategiske hensyn telle mer enn ansvarlig og langsiktig styring», skriver KrF i forslaget.

«Det kan fort gå utover muligheten til å gjennomføre viktige endringer og også svekke tilliten til politikere», heter det.

Fra 18 til 16 år

Stemmerett for 16-åringer er en gjenganger i norsk politisk debatt.

For KrF følger ønsket om å senke stemmerettsalderen med to år sammen med ønsket om å samle valgene. En person som fyller 17 år rett etter et valg, får med valg hvert fjerde år ikke anledning til å stemme før vedkommende er 21 år.

«KrF frykter en kan få mindre interesse fra unge mennesker til å delta i samfunnsdebatter og delta aktivt i demokratiet dersom de i praksis ikke får stemt før lenge etter de fyller 18 år», heter det i forslaget.

KrFs programarbeid ledes av sentralstyremedlem og statssekretær Erik Lunde. Førsteutkastet skal legges fram i november. Endelig program for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtas av landsmøtet i april neste år.

De små mot de store

Et flertall i valglovutvalget foreslo i vår at 16-åringer bør få lov å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Rødt, MDG, Venstre og SV ønsker alle 16 års stemmerettsalder ved lokalvalg, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil holde på 18 år som i dag.

Økt deltakelse, læring, motvekt til eldrebølgen og at ungdom best kjenner sin egen situasjon, trekkes av eksperter fram som argumenter for lavere stemmerettsalder.

Motargumenter er at unge i mindre grad enn eldre deltar politisk, at de mangler modenhet, har større avhengighet av andre og forholdet til andre aldersgrenser, særlig myndighetsalderen på 18 år.