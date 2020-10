NRK: Belgier ble syk under cruise med Hurtigruten – døde senere av corona

Også hans kone ble smittet av corona i vår, samt et nederlandsk vennepar, som var med dem på tur, skriver NRK.

Hurtigruten sier til NTB at de i ettertid har fått varsel om tolv personer som har hatt mistanke om smitte eller bekreftet covid-19 etter å ha seilt med deres skip i februar og mars.

Ledelsen i Hurtigruten diskuterte 3. mars hva de skulle gjøre dersom noen om bord ble smittet av corona. Svaret de kom fram til, var blant annet å informere medpassasjerer og mannskap, står det i granskingsrapporten til selskapet etter hendelsen med Roald Amundsen i Tromsø.

Fungerende driftsdirektør Asta Lassesen i Hurtigruten sier at selskapet ikke fikk informasjon om smitte som kunne knyttes til seilingene før i juli.

– Det ble i slutten av mai kommunisert fra et reisebyrå at en av gjestene hadde dødd av covid-19, men uten at det ble knyttet til seilingene, sier hun.

Hurtigruten mener det er vanskelig å fastslå hvor smitten har kommet fra, om det var på reise til skipene eller om bord. Likevel utelukkes det ikke at smitte kan ha skjedd under seilingene.

– Det ble ikke sett noen sammenheng mellom disse sakene da det ble informert om dem, og det ble ikke mistenkt annen smitte. I minst ett av tilfellene ble det pekt på en konkret annen sannsynlig smittekilde. Alle hadde vært på reise gjennom Europa. Med unntak av den første mistanken, kom informasjonen i ukene etter seilingene og etter at hele flåten var lagt i opplag. Der de siste altså først informerte i sommer, sier Lassesen.