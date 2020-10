37 av 40 på bussen med pensjonister er coronasmittet

Lørdag kveld kom enda en positivt test, og tallet på smittede er dermed 37.

– Det kan fortsatt komme flere positive prøvesvar, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til NRK.

Bussen hadde 14 stopp på ruten gjennom de åtte fylkene Rogaland, Agder, Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

Rundt 80 personer er satt i karantene langs bussruten.

– Det virker som smitten har kommet inn og blitt større og større inni bussen på slutten av turen. Så vi tror at risikoen for at busspassasjerene har smittet personer på reiseruten, er størst på Vestlandet og mindre på Østlandet, sier Torvik.

Det var den 15. september at bussen la ut på den seks dager lange turen. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerene kom fra Jæren og var i alderen 67 til 84 år.