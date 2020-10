Ni av ti positive til at skjenkesteder registrerer gjestene

Samtidig fortsetter støtten til full skjenkestopp etter midnatt på sjuende uke, fremgår det av Norsk coronamonitor fra Opinion.

For en uke siden varslet Oslo kommune at serverings- og skjenkesteder anbefales å registrere gjestenes kontaktinformasjon, slik at en eventuell smittesporing blir enklere.

I Oslo svarer hele 88 prosent denne uken at de er positive til registreringen.

Fortsatt støtte til skjenkestopp

Mer enn to av tre nordmenn støtter beslutningen om skjenkestopp (68 prosent). 20 prosent gjør det ikke, mens 13 prosent er usikre eller vet ikke.

I september falt støtten til fortsatt skjenkestopp med 3 prosentpoeng sammenlignet med august. Regjeringen besluttet 7. august å forby alkoholservering etter midnatt i hele landet.

De under 30 år støtter i noe mindre grad skjenkestopp, men også her støtter flertallet forbudet.

Private fester

Norsk coronamonitor spurte 1.328 nordmenn om de har planer om å invitere mer enn ti personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året. 14 prosent sier ja til dette, mens 79 prosent svarer nei.

Oslo kommune innførte denne uken forbud mot private samlinger på over ti personer.

Hovedstaden har fortsatt en stigende smittetrend og byrådet har varslet at det vurderer å innføre svært inngripende tiltak dersom utviklingen fortsetter.

Denne uken oppgir 61 prosent av innbyggerne i Oslo at de er fornøyd med hvordan kommunen håndterer coronasituasjonen. Dette er samme nivå som tidligere, men lavest i landet.