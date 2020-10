Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall på Lena

– Det pågår nå kriminaltekniske undersøkelser på funnstedet. I tillegg blir det gjennomført vitneavhør av personer vi tror kan belyse saken, sier politiadvokat Pernilla Kristiansson i Innlandet politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

Hun sier at politiet har en formening om hvem avdøde er, men de har foreløpig ikke fått bekreftet identiteten.

Blir sendt til obduksjon

Politiet skriver i en pressemelding at de fikk melding om hendelsen søndag formiddag da avdøde ble funnet. Kristiansson sier at de ventet med å gå ut med informasjon om funnet for å få ro i startfasen.

– Den døde personen blir sendt til obduksjon når de kriminaltekniske undersøkelsen på stedet er klare. Vi regner med å få en foreløpig obduksjonsrapport om noen dager, sier politiadvokaten.

Kristiansson legger til at det er lite politiet kan si foreløpig. De har per nå heller ingen informasjon om hvor lenge vedkommende har ligget i elva.

– Vi er helt i den innledende fasen av etterforskningen. Det blir gjennomført både taktiske og tekniske undersøkelser, men vi ønsket å gi den informasjonen vi har nå, sier hun.

Vanskelig å komme til

110-sentralen i Innlandet opplyser til Oppland Arbeiderblad at det ikke skal ha vært dykkere involvert.

Ifølge Totens Blad ble personen funnet på et sted det er vanskelig å komme til. Ifølge avisen ble personen hentet ut fra området senere på ettermiddagen.