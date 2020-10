Aktoratets indisier mot Bertheussen begynner å bli tallrike

Etter tre uker i Oslo tingrett har påtalemyndigheten ennå ikke lagt fram noen håndfaste bevis som nagler henne til noen av hendelsene som har ført til tiltalen om angrep på demokratiet.

Men statsadvokatene Frederik Ranke og Marit Formo har ufortrødent lagt fram stadig flere indiser de mener beviser at ingen andre enn 55-åringen kan stå bak den merkelige kjeden av hendelser mot henne selv, daværende justisminister Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde vinteren 2018–2019.

Samsvar mellom feil på frimerker. Samme papirtype som trusselbrev var skrevet på og som ble funnet hjemme hos Wara og Bertheussen. Videobilder av det som ser ut som emballasje og en nyinnkjøpt printer som blir lastet inn i samboerparets bil for å kastes. En tilsvarende printer som mest trolig er brukt til å skrive ut trusselbrev på og som beviselig var koblet til Bertheussens PC i to timer den aktuelle dagen.

En tusj sannsynligvis lik den som ble brukt til å skrive «rasisit» på veggen og et slags hakekors på parets bil, ble også funnet inne i boligen på Røa. Videre brukte Bertheussen uvanlig lang tid på veien hjem den dagen noen festet tøyremser med bensinflasker til bilen.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken som viser hvordan hun om kvelden 11. februar 2019 kom hjem med et langt slep med bensinflasker hengende bak bilen. Påtalemyndigheten mener hun selv festet dette på bilen og har tiltalt henne for angrep på demokratiet ettersom bilen tilhører tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Politiet/ Pst / NTB

Tidslinje i Bertheussen-saken: * Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det. * 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold. * Senere ble den igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden og påtalemyndigheten under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav. * 17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus. * 11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras bolig i Oslo. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig. * 4. mars rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende. * Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST. * Torsdag 14. mars ble Bertheussen, siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». * Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag gikk Wara av som justisminister. * Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt. * 3. juni fikk PST et brev med innhold som skal være til fordel for Bertheussen, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, og sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA. * 25. juni valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken. * 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen. * 30. oktober opplyser Det nasjonale statsadvokatembetet at de har sendt saken tilbake til PST for nye undersøkelser. * 17. desember oversendte Det nasjonale statsadvokatembetet forslag om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten. Det er Riksadvokaten som tar endelig stilling til påtalespørsmålet.

Bertheussen nekter for alle punkter i tiltalen og mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har latt den egentlige gjerningspersonen, som kan ha blitt påvirket av teaterstykket «Ways of Seeing», gå fri.

– Veldig sterk rekke

– Vi mener vi har en veldig sterk indisierekke mot henne. Det varierer fra hendelse til hendelse hvor sterke de er, men det er viktig å huske at det ikke var noen mistanke mot den tiltalte da etterforskningen startet. Hadde vi hatt en konkret mistanke mot henne da det hele startet, ville det kanskje sett annerledes ut, sier Ranke til NTB.

Bilder fra bevisoppgaven i Bertheussen-saken Oslo 20200908. Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen startet i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Politiet/ PST

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, stiller seg ikke uventet helt annerledes til opplysningene som så langt er lagt fram i retten.

– Det er ikke noe som er kommet fram i retten hittil som ikke har vært kjent fra før. Vi bestrider ikke undersøkelsene, men vi mener at dette totalbildet ikke er nok. Vi mener fremdeles at hele grunnlaget for tiltalen er for tynt til domfellelse, sier Elden til NTB.

Skriftgranskere

Tirsdag vil to skriftgranskere, en fra Kripos og Reidun Wilhelmsen, som er engasjert av forsvarerne, vitne i retten. De vil gi dommerne sin vurdering av et trusselbrev som ble funnet i postkassen til Wara og Bertheussen 2. mars i fjor.

Begge sier at det er en viss grad av likhet mellom skriftprøven Bertheussen avga under etterforskningen og brevet som er undersøkt.

Kripos skriver i sin konklusjon at det taler sterkt for at den omstridte skriften er utført av Bertheussen. Wilhelmsen sier det er sannsynlig at det er Bertheussen som har skrevet brevet.

Reagerte kraftig

– Her er det to skriftgranskere som knytter deg til dette brevet. Den ene sterkt og den andre med mer enn 50 prosents sannsynlighet, sa Ranke da han fredag konfronterte Bertheussen med konklusjonene fra skriftgranskerne.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Dette trusselbrevet ble funnet i postkassa utenfor samboerparets bolig på Røa i Oslo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

– Den skriftanalysen er helt absurd. Det er noe av det verste jeg har hørt i hele livet. Jeg har ikke skrevet de ordene. De følelsene jeg får om at jeg skal ha skrevet dette, har jeg ikke ord for, sa tiltalte.

Surt forhold

Etter at Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde vitnet i retten i sist uke, har også klimaet mellom de to partene blitt tydelig forsuret.

I sitt vitnemål fortalte Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun og flere andre i den omtalte chattegruppa begynte å få mistanke til at det var Bertheussen som kunne stå bak de etter hvert mange hendelsene mot justisministerens hus i Vækerøveien og trusselbrevet mot ekteparet Tybring-Gjedde i begynnelsen av februar i fjor.

– Dette var opplysninger hun ikke hadde kommet med tidligere i saken, sier Elden.

Mens Tybring-Gjedde i retten sa hun ble opprørt, sint og redd av trusselen, reagerte hun på at Bertheussen ikke lot til å bli nevneverdig påvirket av alle de ubehagelige hendelsene mot henne selv og Wara.

– Vi syntes alt rundt dette var absurd, men i motsetning til visse andre var vi aldri redde. Verken jeg eller Tor Mikkel var det. At Tybring-Gjedde løp rundt som noen forskremte gjess, det får være deres problem, sa Bertheussen fredag.