Kontrollert sprengning av mistenkelig gjenstand på Stord

Sprengningen ble gjennomført rett nord for funnstedet ved 14-tiden søndag ettermiddag.

Det er ikke mulig å si noe om hva innholdet er, det vil bli foretatt en sprengning til på et senere tidspunkt, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

Tidligere søndag ettermiddag opplyste operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til NTB at den ene gjenstanden ville bli sprengt først og deretter åpnet, slik at man får se hva den inneholder og trolig vite også mer om innholdet i gjenstand nummer to.

Sperret av område

Meldingen om funnet av gjenstandene kom inn klokken 22.10 lørdag kveld. Det var en forbipasserende som hadde sett en av gjenstandene, og tok kontakt.

Politiet sperret av et område på Sunnhordlandstunet etter funnet, og politiets bombegruppe undersøker gjenstandene søndag ettermiddag.

– Det er åpenbart at gjenstandene er lagt ut. Måten de ser ut på og detaljene i dem, betyr at dette er en sak som vi tar på alvor og ønsker å komme til bunns i, sier operasjonslederen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på hva slags gjenstander det er snakk om.

Funnet i nærheten

De to gjenstandene ble funnet i umiddelbar nærhet av hverandre i parken ved museet.

Området har gjennom natten vært avsperret, og politi på stedet har holdt vakt.

Det ble satt 100 meter sikkerhetsavstand i forbindelse med funnet, men ingen personer ble evakuert i ettersom det aktuelle området ikke er bebodd.