To menn tiltalt for grovt ran i Skien

En kvinne skal ifølge påtalemyndigheten ha blitt tvunget inn på bakrommet på bensinstasjonen for å åpne en safe. Der skal hun ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep, skriver Varden.

De to tiltalte, som var 21 og 18 år gamle da ranet skjedde, skal ha vært bevæpnet med kniv og en etterligning av pistol. Begge har erkjent ranet, men nekter for seksuelle overgrep. De to er tiltalt etter straffeloven paragraf 328, som omhandler for grovt ran. Forholdet har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Varden har tidligere skrevet at opptak fra kameraet på bensinstasjonen viser at to menn var inne på bensinstasjonen i 40 minutter.

De nå tiltalte mennene ble pågrepet i en bil i Porsgrunn rundt ti timer etter ranet. Den eldste av dem ble siktet for voldtekt og ble varetektsfengslet etter pågripelsen. Til politiet har sagt om ranet at det var en «veldig dum avgjørelse».

– Han har erkjent straffskyld for ranet, som han angrer veldig på, sa hans forsvarer, advokat Andreas Nyhaug til Varden i februar.

Yngstemann ble løslatt etter å ha tilstått ranet. Den eldste er i tillegg tiltalt for vold mot en medfange under varetektsfengslingen i Ringerike fengsel.

Retten har satt av fem dager til rettssaken som starter i Nedre Telemark tingrett i Skien 1. mars neste år.