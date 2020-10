Kvinne funnet død i leilighet i Åsane i Bergen

I en pressemelding søndag ettermiddag opplyser Vest politidistrikt at innledende tekniske undersøkelser ble gjennomført i leiligheten natt til søndag, og at leiligheten nå er plombert.

Søndag gjennomførte politiet en rundspørring i området, og de opplyser at det er gjort en del vitneavhør av naboene til den avdøde kvinnen.

– Politiet planlegger også å gjennomføre vitneavhør av avdødes nærmeste familie i dag. Familien er ikke bosatt i Bergen og har fått tildelt en pårørendekontakt i politiet, skriver de i pressemeldingen.

Obduseres

Nødetatene rykket ut til leiligheten klokken 23.30 lørdag etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra familien til personen som bodde i leiligheten.

På stedet ble det funnet en ung mann og en ung kvinne. Kvinnen ble erklært død på stedet. Politiet kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om dødsårsaken, og dødsfallet fremstår som mistenkelig.

Både kvinnen og mannen er i 20-årene. Kvinnen skal mandag eller tirsdag obduseres på Gades Institutt, opplyser Vest politidistrikt.

Forsvarer oppnevnt

Mannen som var i leiligheten, er innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Han har fått oppnevnt forsvarer Erik Johan Mjelde, men det er ikke kjent om politiet har tatt ut siktelse mot ham, skriver Bergens Tidende.

– Han er ikke blitt presentert for noen siktelse, siden han ikke er avhørt, sier Mjelde til avisen.

Han sier han snakket med mannen i mange timer på sykehuset søndag, men at dokumentene er klausulerte, og at det derfor ikke er så mange opplysninger han kan snakke om.

Mjelde visste søndag ettermiddag ikke når politiet vil foreta avhør av mannen. Politiadvokat Eli Valheim vil ikke si mer enn at mannen har fått oppnevnt forsvarer.

Kun to i leiligheten

Innsatsleder Tom Johannessen opplyste til Bergens Tidende natt til søndag at leiligheten der kvinnen og mannen ble funnet, er en del av et hus med flere leiligheter over mange plan.

– Det var kun disse to i den aktuelle leiligheten da politiet ankom. Vi har ikke grunn til å tro at det bor andre folk i leiligheten enn disse to personene, sa han.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hvilken type skader kvinnen og mannen hadde.