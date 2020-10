Spesialenheten henlegger sak mot politimann som skjøt mot bil på E6

Spesialenheten mener politimannen handlet i nødverge, og at han ikke hadde andre muligheter enn å avfyre de to skuddene mot varebilen , skriver VG. Saken er dermed henlagt som intet straffbart forhold.

En politipatrulje rykket i august i fjor ut på en melding om mulig svindelforsøk av verktøy av en bedrift på Jessheim. De antatte svindlerne hadde tatt med seg verktøyene og kjørt av sted i varebilen da patruljen kom fram, men sporingsteknologi i verktøyene gjorde at patruljen fant igjen bilen på E6 på vei mot Oslo.

Varebilen kjørte først inn i politibilen, som da sto parkert på en veiskulder. Deretter fulgte en biljakt og enda en påkjørsel hvor varebilen rygget inn i politibilen med stor kraft.

Politimannen har i sin forklaring til Spesialenheten sagt at han aldri tidligere hadde følt en slik frykt for sitt og kollegaens liv som da varebilen så ut til å skulle rygge inn i politibilen en tredje gang. Han avfyrte derfor to skudd mot varebilen.

Verken sjåføren eller passasjeren i varebilen ble skadd, og Spesialenheten mener skuddene var varselskudd som ikke var egnet til å skade.

Sjåføren ble i Follo tingrett i juni dømt for vold mot politiet.