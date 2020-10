Undersøkelse: En av fem bekymret for privatøkonomien

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag av Sparebank1.

Pandemien har fått store konsekvenser for verdensøkonomien, og norsk økonomi har ikke vært noe unntak. Omkring 200.000 personer er registrert som helt eller delvis arbeidsledige, og mange bedrifter sliter med å holde driften i gang.

20 prosent er bekymret for sin privatøkonomi, ifølge undersøkelsen.

– Dette er ikke grunnløs bekymring. Mange opplever at pandemien har fått økonomiske konsekvenser, enten for dem selv eller for venner og kjente. Da er det helt naturlig å bli urolig for seg og sine, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Blant unge er det en enda større andel som er bekymret. Omkring en tredel av de spurte i aldersgruppen under 35 år sier at de er bekymret for sin egen eller husholdningens økonomi.

– Jeg skjønner godt at unge blir bekymret når de opplever utrygghet for jobb og inntekt, samtidig som de har lite å gå på i hverdagsøkonomien, sier Gundersen.

Andre undersøkelser, blant annet Norsk koronamonitor fra Opinion, viser at nordmenn heller ikke er særlig optimistiske på vegne av landets økonomi. Kun én av ti trodde i septemberundersøkelsen at situasjonen ville bli bedre den neste måneden.