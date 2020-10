Alle tre siktede for knivstikking i Oslo varetektsfengslet

Den tredje personen er varetektsfengslet i én uke, også dette med brev- og besøksforbud. To av de tre kan også undergis delvis isolasjon under varetektsfengslingen. Alle tre er siktet for grov kroppsskade.

En 16 år gammel gutt ble torsdag kveld hogd i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-banestasjon i Oslo. Åtte personer var involvert i slagsmålet. Tilstanden til gutten ble først betegnet som alvorlig, men fredag opplyste politiet til VG at han kun er lettere skadd.