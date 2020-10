Politiet etterforsker drap i Sarpsborg etter funn av død mann

Politiet fikk melding om funnet i sentrum av byen 23. september av en person som har en relasjon til avdøde. Da politiet kom til leiligheten, var det tydelig for politiet at den livløse personen hadde vært død en stund.

– Omstendighetene rundt dødsfallet var uklare, men etter en foreløpig rettsmedisinsk undersøkelse, har politiet nå åpnet drapsetterforskning, opplyser politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt.

Død i flere dager

– Da politiet kom til leiligheten var det helt opplagt at avdøde hadde vært død en stund, da mener jeg flere dager. Noe nærmere tidsangivelse enn det kan jeg ikke gi på det nåværende tidspunkt. Det er en del av det vi forsøker å kartlegge nå, sier politiadvokaten til NTB.

Han sier at den endelige rettsmedisinske rapporten vil konkludere med et mer nøyaktig tidspunkt for drapet. De venter den endelige rapporten fra Rettsmedisinsk institutt i løpet av neste uke.

Politiet har gjort funn og fått opplysninger de mener vil spille en helt sentral rolle i den videre etterforskningen og kan bringe dem nærmere en mulig gjerningsperson.

– Vi fokuserer nå først og fremst på avdøde selv og på de relasjonene han måtte ha og naboer. Så får vi se hvilken vei de opplysningene bringer oss videre, forklarer Svarholt.

Forenlig med drap

Den foreløpige rettsmedisinske undersøkelsen viser at avdøde har skader som er forenlig med drap.

– Slik politiet ser det i dag, er det ingen grunn til at andre skal føle seg utrygge etter denne hendelsen, sier politiadvokaten.

Politiet gjennomfører nå kriminaltekniske undersøkelser i mannens leilighet. Dette arbeidet vil fortsette gjennom helgen.

– Det pågår nå en full teknisk åstedsgjennomgang i leiligheten. Der har vi kriminalteknikere fra Øst politidistrikt og vi får bistand fra Kripos, sier Svarholt tidlig fredag kveld.

På den taktiske siden innhenter politiet opplysninger om avdødes bevegelsesmønster.

– Vi er i gang med rundspørringer av naboer og i full gang med avhør av vitner og bekjentskapskretsen til avdøde, sier han.