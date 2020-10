Foreløpig ikke aktuelt med strengere coronatiltak for skoler og barnehager i Oslo

Skolene har i lengre tid forberedt seg på at det kan oppstå en situasjon der smittevernrutinene vil bli skjerpet fra gult til rødt. Det innebærer blant annet man skal kunne holde én meters avstand og inndeling i mindre grupper. Kravene vil bety at det blir mer hjemmeskole og kanskje kortere åpningstider i barnehagene.

– Vi gjør løpende vurderinger av om vi er på riktig tiltaksnivå eller ikke, sier Thorkildsen til NTB.

Lav smitteandel blant barn og unge

I vurderingen vil man legge vekt på om smitten er ukontrollert, hvor mye smitten øker og hvor stor andel som knytter seg til barnehager og skoler.

– Det å gå til rødt nivå innebærer inngripende tiltak som går hardt utover barn og unge. Det rammer særlig de som er i en sårbar situasjon, eller som kanskje har hjemmeforhold som gjør det vanskelig å gjøre skolearbeid. Men også et flertall av elevene generelt lærte mindre enn ellers da det var hjemmeskole, sier hun.

Ifølge Thorkildsen, som er byråd for oppvekst og kunnskap, er det bare om lag 6 prosent av smittetilfellene som kan knyttes direkte til barnehager, skoler eller studiesteder. Mange av tilfellene gjelder dessuten smitte blant studenter.

Nesten alle bydeler er røde

Oppdaterte tall fredag viste at ytterligere 59 personer har fått påvist smitte. Det er det nest høyeste tallet som er registrert på en enkelt dag de siste to ukene.

Fortsatt er det bare én bydel som er under rødt nivå. Vestre Aker ligger så vidt under grensen, med 19,9 smittede per 100.000 personer. Grensen for rødt nivå er 20.

Smitteøkningen ligger betydelig høyere i deler av hovedstaden. Høyest andel smittede er det i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner.