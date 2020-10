Rehman dannet Født Fri etter telefon fra Raja

I et intervju med VG forteller Rehman hvordan stiftelsen kom i stand.

– Jeg ble oppringt av Abid Raja, som da var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringen skulle bevilge midler til en organisasjon som skulle fremme innvandrerkvinners kamp mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med, sier hun til avisen.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil kutte støtten til stiftelsen etter at en revisjonsrapport viste manglende økonomistyring og at deler av støtten kan ha blitt brukt til private formål.

Tilbakeviser

Rehman tilbakeviser dette og mener at revisjonsselskapet EY (Ernst & Young) ikke har forholdt seg til de forklaringene hun har gitt. Stiftelsen ble tildelt 5 millioner kroner over statsbudsjettet i 2018, 6 millioner kroner i 2019 og 3 millioner kroner i 2020. Den andre av årets utbetalinger på 3 millioner kroner er nå stoppet.

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, sier Rehman.

Raja bekrefter

Raja sier Venstres stortingsgruppe var enige om å forhandle inn en post på statsbudsjettet til en organisasjon som jobbet mot negativ sosial kontroll blant jenter og kvinner i minoritetsmiljøer.

– Én av lærdommene fra den norske kvinnekampen er at det er viktig å stå sammen, organisere seg. Så vi i Venstre ville samle flere med de samme gode hensiktene. Dersom det som nå kommer fram stemmer, så er det selvsagt skuffende for alle. Men det er en sak for dem som har forvaltet bevilgningen, altså IMDi, å følge opp.