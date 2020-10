– Barn blir omringet og ranet av store ungdomsgjenger på Strømmen

– Nærmere 30 gutter følger etter og omringer én person og truer med seg personen ut av senteret. Der blir de truet med fysisk vold hvis de ikke gir fra seg det gjengen vil ha. Det er ikke rart de ikke tør å si nei, sier en bekymret mor til Romerikes Blad.

Sønnen hennes, som ble fraranet verdier for 3.000 kroner, er ifølge moren sterkt preget.

– Jeg er fryktelig lei meg for hva han er blitt utsatt for. Dette er ikke en del av det trygge samfunnet vi er en del av og jeg er skremt over utviklingen, sier hun.

Hun forteller at hun kjenner til seks ran i sønnens omgangskrets i Strømmen. Gjengene skal ha truet barna til å ikke si noe, og hun frykter mange foreldre ikke kjenner til problemet. Politiet bekrefter at mange ikke tør si fra.

– Vi jobber for trygge og gode ungdomsmiljøer, så dette er noe vi ser svært alvorlig på, sier politioverbetjent og politikontakt ved forebyggende avsnitt i Lillestrøm kommune, Inger Marthe Gelius.

Senterleder Per Kristian Trøen forteller at de har økt antallet sivile og uniformerte vektere.

– Vi slår hardt ned på større ansamlinger, både av smittevernhensyn og i forhold til eventuelle ungdomsgjenger, sier han.