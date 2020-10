Oslo Frp til frontalangrep på regjeringens største klimagrep

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) da hun la fram planene for Prosjekt «Langskip» mandag.

Men Oslo Frp mener det er uforsvarlig å bruke 25 milliarder på et prosjekt der utfallet etter deres mening i beste fall er svært usikkert.

– Vi henstiller til stortingsgruppen å stemme nei til Prosjekt «Langskip», sier fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp til NRK.

Fraktes med skip

Planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel. Fangstanlegget vil koste staten 3,8 milliarder kroner i investeringer I tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i løsningen for transport og lagring.

Regjeringen har også sagt at de kan være med å finansiere et tilsvarende prosjekt på Klemetsrud i Oslo. Blir dette bygd ut, vil prosjektet få en total kostnad på 25,1 milliarder kroner, ifølge regjeringens anslag. Det inkluderer ti års drift. Av dette skal staten etter planen dekke 16,8 milliarder kroner.

– Mye ugjort

– Det er forferdelig mye ugjort i Norge der disse pengene ville gitt en udiskutabel uttelling. Vi kan ikke se at det er sannsynlig at disse 25 milliardene vil gi noen uttelling noe sted, sier Jacobsen.

Regjeringen Solberg har ikke flertall på Stortinget. Dersom de skal få vedtatt statsbudsjettet for neste år, er de avhengige av støtte fra ett eller flere andre partier. Solberg har flagget at hun først kommer til å søke støtte hos Frp.